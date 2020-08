Tragedia a Isoverde, tecnico Iren muore sul lavoro

Ancora una morte sul lavoro in Liguria, questa volta alle Rocce Bianche, località molto impervia sopra l’abitato di Isoverde.

La vittima è un uomo di 53 anni, tecnico Iren, che stava lavorando alle vasche di raccolta dell’acqua. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 10.30 di martedì mattina, non è ancora chiara: a trovarlo riverso a terra i colleghi dell’uomo, che hanno provato in ogni modo a rianimarlo in attesa dei soccorsi.

All’arrivo dell’elisoccorso, per il 53enne non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo è stato recuperato con l’aiuto delle squadre di terra dei vigili del fuoco, arrivate passando Caffarella, ed è stato poi portato all’obitorio dell’ospedale San Martino. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno, che ha disposto tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche l’autopsia.