Uomo scivola nella scarpata e finisce nel torrente: in codice rosso in ospedale

Soccorsi in azione a Isorelle, frazione di Busalla, dalle ore 6 di sabato 13 luglio 2024. Un uomo di circa 30 anni è scivolato, per ragioni al momento sconosciute, forse un malore, ed è rotolato per la scarpata finendo nel torrente Scrivia all'altezza del ponte che collega via Pratogrande Filanda con via IV Novembre.

Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Busalla e il nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), presenti anche l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Verde di Casella.

L'uomo, cosciente, è stato recuperato e riportato in strada, poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Grifo.

