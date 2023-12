Protesta contro Iren: "Ci opponiamo alla collaborazione con l'azienda idrica israeliana Mekorot"

“Il nemico è in casa nostra, la guerra comincia qui”. Decine di persone si sono incontrate questa sera, venerdì 22 dicembre 2023, davanti al punto Iren di via XX Settembre. Vestiti con i colori della Palestina, hanno appeso cartelli e bandiere sulle vetrine, consegnato volantini ed espresso il loro dissenso circa il patto di collaborazione stretto a gennaio tra la società italiana operante nella gestione di energia elettrica e servizi idrici e Mekorot, azienda idrica statale israeliana.

Il protocollo d’intesa tra Iren e Mekorot era nato lo scorso inverno per dare spazio allo scambio di competenze e affrontare insieme le sfide comuni che la scarsità di acqua sottopone, dato che Mekorot, nel corso degli anni, ha implementato capacità quali la gestione delle acque potabili, i sistemi di approvvigionamento idrico, la desalinizzazione, il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue.

I manifestanti manifestano contro le metodologie che starebbero alla base del patto: “Iren ha stretto una collaborazione con Mekorot per lo scambio di ‘competenze’ tecniche e pratiche che le derivano dalle politiche coloniali e genocide messe in atto da Israele e in cui i palestinesi diventano ‘oggetto da eliminare’ - sostengono - I know-how che Mekorot esporta segue una precisa catena di produzione: espropriazione militarizzata delle ricchezze del territorio occupato e loro utilizzo a beneficio dell'occupante. L'azienda idrica nazionale è il braccio esecutivo di tali politiche, utilizzando l'acqua come elemento di marginalizzazione e segregazione etnica e sociale e come puntello per l'occupazione coloniale, di fatto non consentendo la riproduzione dell'occupato”.

Insieme ritengono che opporsi e disertare gli accordi Iren-Mekorot sia un piccolo gesto per mettere in pratica la loro opposizione alla guerra. “Se quello che pretende questa macchina della guerra, per funzionare al meglio, è silenzio e complicità, quello che avrà sarà lotta e solidarietà internazionalista fra sfruttati e oppressi”. I manifestanti lamentano mancanza di dialogo da parte di Iren, affermando che la società, ad ogni tentativo di contestazione, ha ordinato la chiusura degli uffici.