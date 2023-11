Iplom, allarmi ed evacuazione: ma sarà solo un'esercitazione

Nessuna preoccupazione se nella giornata di domani, martedì 14 novembre, si sentiranno allarmi o si vedrà personale uscire in fretta e furia dal deposito Iplom di Fegino, in via Borzoli 106: sarà semplicemente un'esercitazione.

A partire dalle 9 e fino alle 16 verrà attivata la squadra di emergenza secondo le modalità descritte nel piano interno, saranno attivati i dispositivi di diffusione sonora, verrà evacuato il personale esterno presente nella zona interessata e nei cantieri, saranno attivati alcuni degli impianti di estinzione e raffreddamento, e infine verranno simulate chiamate di soccorso (ma ovviamente non è richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco).

L'esercitazione prevista per martedì 14 novembre durerà tre ore circa nel corso della mattinata e tre nel pomeriggio: l'attività sarà avvertibile all'esterno, dunque Iplom ha avvertito le istituzioni per sensibilizzare la cittadinanza ed evitare allarmismi