Operaio cade da impalcatura, portato in ospedale in elicottero

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta all'Iplom di Busalla, poco dopo le 8:30 di giovedì 5 maggio 2022.

Un operaio, per ragioni ancora da accertare, è caduto da un paio di metri di altezza da un'impalcatura rimanendo ferito.

Immediati i soccorsi del 118 in via Carlo Navone in località Sarissola, l'automedica di Busalla ha stabilizzato l'uomo, che ha riportato un trauma toracico, poi è stato disposto il trasporto in elicottero, in codice rosso per dinamica, all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.