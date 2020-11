'Furbetti' delle casse automatiche, quattro denunce all'Ipercoop

I poliziotti delle volanti hanno denunciato, in due distinti episodi, due donne genovesi di 65 e 36 anni per furto aggravato in concorso e due coniugi di 57 e 51 anni per furto in concorso.

Entrambi i furti, avvenuti all'interno dell'Ipercoop di Bolzaneto, sono stati notati dall'addetto alla vigilanza, che ha riscontrato delle anomalie nel modo in cui venivano scannerizzati i prodotti alle casse automatiche, fermando entrambe le coppie oltre la barriera delle casse.

Nel primo episodio avvenuto alle 10.30, da un controllo incrociato tra lo scontrino di 35 euro e la merce all’interno del carrello, le due donne avevano 98 euro di prodotti non pagati. Nel secondo caso, alle 14, nel carrello dei due coniugi vi erano 260 euro di prodotti non pagati a fronte dello scontrino di 80 euro.