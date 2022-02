Insulti e calci in pieno centro, ragazza chiede aiuto: si fermano solo due soccorritrici

In pieno giorno e in pieno centro, nessuno è intervenuto per sottrarre una ragazza dall'aggressione di un giovane scalmanato. Le uniche che hanno aiutato la malcapitata sono state due ragazze di una pubblica assistenza.

Un gesto di solidarietà tra mille di indifferenza.

Giulia Sciaccaluga 27 anni e Maria Gelli 21, rispettivamente autista-soccorritice e soccoritrice di un'ambulanza della croce verde di Recco, presieduta da Giovanni Minardi, non ci hanno pensato due volte ieri pomeriggio in via Invrea: hanno visto una ragazza sbracciarsi in mezzo alla strada e hanno accostato.

"Urlava e chiedeva aiuto ma era da sola", raccontano le due militi. "L'abbiamo fatta salire a bordo e abbiamo chiamato la polizia - continuano - e lei ci ha raccontato che un pedone, probabilmente per questioni di precedenza, l'ha prima insultata e poi ha iniziato a prendere a calci la sua auto e ad avvicinarsi alla portiera, a quel punto lei è scesa ma il tizio si è dileguato".

Le due militi, una volta arrivate le forze dell'ordine e certe che la giovane si sentisse bene, hanno ripreso la marcia per ritornare in sede: "Stavamo tornando da un servizio all'ospedale Galliera - concludono le soccorritrici - fermandoci abbiamo fatto solo il nostro dovere".

La giovane veneta di passaggio in città non ha un bel ricordo della giornata passata a Genova: "Nonostante le mie urla e il clacson non si è fermato nessun automobilista, le uniche anime pie le due ragazze, mi farebbe piacere credere che Genova non sia solo una città fatta di quartieri da evitare anche in pieno giorno e di delinquenza", è il pensiero della malcapitata.