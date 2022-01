Investito da un treno, grave in ospedale

Ancora un investimento sulla linea ferroviaria. È successo all'interno della galleria che collega le stazioni di Brignole e Principe. L'uomo, di circa sessant'anni, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Restano da chiarire i motivi per cui si trovasse in una galleria riservata al transito dei treni e il cui accesso è consentito solo al personale ferroviario, e la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato urtato da un treno di striscio, non travolto sui binari.

L'episodio riporta alla mente analoghe situazioni, avvenute di recente, ovvero il cadavere trovato nei pressi della stazione di Sturla e l'incidente che ha visto protagonista il boss Totò Di Gangi, avvenuto anch'esso fra Brignole e Principe.