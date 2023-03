Morta la donna investita a Busalla

Non ce l'ha fatta la donna che ieri mattina all'alba, venerdì 10 marzo, è stata investita da un'auto in via Vittorio Veneto a Busalla.

Il violentissimo impatto le aveva provocato un grave trauma cranico, oltre alla frattura del bacino. Letali le conseguenze dell'investimento: la 57enne era andata subito in arresto cardiaco ed era stata rianimata sull'ambulanza, intubata era arrivata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Finita in coma irreversibile, questa mattina è iniziata l'osservazione e nel pomeriggio è stata dichiarato il suo decesso. Ora il pm potrebbe disporre l'autopsia e la famiglia disporre la donazione degli organi della vittima. Chi era alla guida, un uomo di circa 60 anni, si era fermato tentando di soccorrerla ma la donna era apparsa subito grave, i carabinieri potrebbero indagarlo per omicidio stradale.