Invalidi, Confsal: “Nessun riscontro da Toti alle richieste d'incontro”

Preoccupazione sulla riduzione delle sedi Inps della Liguria a seguito dei pensionamenti. È quanto ha espresso la Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, a margine della riunione del Comitato Inps Liguria, che mercoledì 9 marzo ha visto incontrarsi organizzazioni sindacali e datoriali per affrontare vari problemi.

"Come Confederazione - ha detto il segretario regionale, Domenico Daniele Geria, che ha salutato il ritorno del direttore regionale Inps Paolo Sardi, presente all'incontro - auspichiamo che si ritorni a concorsi aperti a diplomati e super semplificati a quiz od in maniera smart, ad unica prova scritta, come prevede il Pnrr. I vincitori - spiega Geria - avranno modo di formarsi 'on the job', con l'affiancamento dei colleghi portatori di conoscenza. Diversamente avremo giovani laureati che dopo estenuanti procedure, arriveranno in uffici sempre più deserti e sempre meno pronti a supportare nuovi ingressi".

"La Confsal ha espresso anche - continua Domenico Daniele Geria - un giudizio fortemente critico rispetto alle mancate risposte da parte della Regione sugli importanti aspetti riguardanti le procedure dell'invalidità civile. Dai dati statistici Inps è emerso nuovamente come gli intoppi burocratici dell'iter siano fortemente spostati sulle Asl. Purtroppo, da parte del presidente Toti, assessore ad interim della Sanità, non c'è stato alcun riscontro alle richieste di incontro per discutere e collaborare sul miglioramento delle procedure", ha concluso.