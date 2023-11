Rogo al Terminal traghetti, restano gravi le condizioni dei tre intossicati

Restano serie le condizioni delle tre persone intossicate in seguito al rogo scoppiato ieri mattina al Terminal Traghetti. Lo comunica in una nota l'ospedale San Martino: "La direzione sanitaria comunica che i due giovani di 39 e 41 anni sono sempre ricoverati presso la rianimazione M3 del monoblocco, sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti mentre l’anziano di 88 anni è ricoverato presso la rianimazione del pronto soccorso, sotto l’egida della dottoressa Monica Centanaro. Tutti e tre i pazienti nella giornata odierna saranno nuovamente impegnati in camera iperbarica. Le loro condizioni sono stabili nella loro gravità, restano sedati e intubati". Si tratta di un anziano di origini albanesi che si trovava nel centro commerciale e di due operai di 39 e 41 anni, entrambi genovesi, dipendenti di una ditta di Savona, la O.C. Clim, che erano al lavoro per controllare il sistema di climatizzazione della struttura.

L'incendio, lo ricordiamo, si è sprigionato da un locale tecnico, appena sotto il supermercato Coop, che ospita gli impianti di diverse attività del Terminal. I vigilil del fuoco hanno sequestrato i dati relativi al funzionamento del sistema di segnalazione della presenza di fumo e di quello antincendio: secondo i testimoni non sarebbe scattato alcun allarme.

La procura dopo la relazione dei tecnici dell'ufficio Psal, l'ufficio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl3, ha aperto un fascicolo per incendio e lesioni colpose. Le indagini puntano a capire se il rogo sia stato causato da un cortocircuito autonomo o se provocato dai due operai che stavano lavorando alla centralina.