Intonaco e grossi rami crollati sulla strada, doppio intervento per i vigili del fuoco

Serata di lavoro per i vigili del fuoco che ieri, mercoledì 1 maggio, sono intervenuti in due zone della città prima per l'intonaco di un palazzo crollato sull'asfalto e poi per rimuovere un grosso ramo: tutte e due le operazioni hanno necessitato la chiusura della strada.

Per fortuna in entrambi i casi nessuno è rimasto ferito. Il primo intervento, verso le 19,20, in viale Centurione Bracelli, a Marassi, dove si è staccata una porzione di intonaco da una palazzina. I vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza l'area mentre la polizia locale ha chiuso la strada.

Secondo intervento alle 23 in corso Monte Grappa, dove un grosso ramo probabilmente forse a causa del maltempo si è staccato atterrando sulla carreggiata. Non si segnala nessun danno a cose o persone, ma anche in questo caso, mentre i vigili del fuoco operavano con la motosega, la polizia locale ha chiuso la strada per circa un'ora.

Qualche disagio alla circolazione, ma in entrambi i casi le strade sono rimaste chiuse giusto per il tempo dell'intervento dei vigili del fuoco e poi sono state immediatamente riaperte.