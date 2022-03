Carlo Felice, un portico intitolato al sindaco Cerofolini

Il portico del teatro Carlo Felice, tra largo Pertini e galleria Siri, ha un nuovo nome: è quello di Fulvio Cerofolini, sindaco di Genova dal 1975 al 1985, scomparso 11 anni fa. L'intitolazione è avvenuta nel corso della mattinata di venerdì 11 marzo 2022.

"È un onore intitolare il portico del teatro Carlo Felice a una figura indimenticabile della politica, della società e del mondo del lavoro della Genova del Novecento - commenta il sindaco Marco Bucci -. Fulvio Cerofolini è stato per tutti il 'sindaco tramviere', una definizione che gli calzava a pennello visto che per tutta la sua vita rimase sempre un uomo del popolo, nel senso più nobile della parola. Un sindaco capace di stare vicino alle persone e di lavorare nell'interesse della collettività, portando avanti valori di libertà e giustizia. La sua lezione non è stata dimenticata".

La scelta toponomastica ricorda che proprio all’allora Primo cittadino Genova deve la ricostruzione del teatro. Fulvio Cerofolini nasce a Genova il 5 dicembre 1928 e nel 1945 aderisce al Psi. Assunto nell'azienda tranviaria genovese, inizia il suo impegno sindacale nella Cgil. Eletto sindaco di Genova il 2 aprile 1975, carica che ricopre fino al 13 ottobre 1985. Sono anni difficili per Genova, gli anni di piombo del sequestro del giudice Sossi e degli assassinii del procuratore Coco e di Guido Rossa.

A Cerofolini si devono la nascita della facoltà di Architettura a Sarzano, l'avvio della ristrutturazione di Palazzo Ducale, la ricostruzione del Carlo Felice e l'incarico a Renzo Piano per ridisegnare le aree del Porto Antico. Nel 1987 è eletto deputato e nel 1995 consigliere regionale e dal 1996 al 2000 presidente dell'assemblea legislativa della Liguria. Nel 2001, viene nominato presidente dell'Anpi genovese e membro del suo Comitato nazionale. Nello stesso anno viene nominato difensore civico dal Consiglio comunale di Genova. Muore a Genova il 25 maggio 2011.