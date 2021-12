In attesa di una via, Marassi intitolerà un albero a Gino Strada

È passata all'unanimità la proposta del consigliere pentastellato Federico Giacobbe di intitolare un albero a Gino Strada.

Il municipio 3 Bassa Valbisagno si impegnerà dunque a individuare un punto dove far crescere la piantina che diventerà un simbolo di vita: "Si tratta di un atto doveroso a quasi un anno dalla sua scomparsa - spiega il consigliere - si tratta di un'iniziativa che spera di stimolare anche l'amministrazione comunale nell'individuare una strada o una piazza da intitolare a Gino Strada come da impegno preso e non ancora rispettato". Genova è infatti una delle poche grandi città a non aver ancora dato un tributo alla figura del fondatore di Emergency.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Genova ringrazia per la buona riuscita dell'iniziativa,i volontari di Emergency Genova, il presidente del municipio 3 e tutte le altre forze politiche che hanno detto sì.