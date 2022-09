Il Comune migliorerà l’accessibilità del cimitero di Staglieno e di Villa Pallavicini

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi, nel corso di un intervento nel corso del consiglio comunale del 20 settembre 2022, ha affermato di aver individuato gli interventi necessari a migliorare l’accessibilità alle persone disabili ad alcune aree del cimitero monumentale di Staglieno e del parco di Villa Durazzo-Pallavicini.

Per quanto riguarda il plesso cimiteriale, gli interventi riguarderanno le gallerie monumentali del parterre e i servizi igienici già esistenti al primo livello delle rampe che conducono al Pantheon. Sono state inoltre individuate le possibili posizioni delle mappe tattili per non vedenti e l’infopoint sarà presto accessibile a tutti.

Interventi per migliorare l’accessibilità sono previsti anche per il parco della storica villa di Pegli dove sarà presto individuato un percorso alternativo affinché tutti possano accedere all’orto botanico. La questione è stata affrontata nel corso della seduta consiliare a seguito di un’interrogazione a risposta immediata presentata da un consigliere del Partito Democratico.

L’assessore Piciocchi ha poi aggiunto che:

“Per quanto riguarda Staglieno c’è stato la settimana scorsa un sopralluogo alla presenza tra gli altri della Disability Manager del Comune di Genova, con cui abbiamo concordato alcuni possibili interventi per la rimozione delle barriere architettoniche. Gli interventi individuati (gallerie, servizi igienici, mappe tattili) saranno inseriti in un progetto di fattibilità, diretto dall’ufficio barriere del Comune di Genova, da sottoporre all’attenzione della Sovrintendenza e del nostro settore Cimiteri, per arrivare a un’autorizzazione condivisa delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Per quanto riguarda l’infopoint di recente realizzazione l’assessore ha specificato: “Sarà reso accessibile attraverso l’aggiunta di uno scivolo ingrigliato metallico: intervento finanziato e realizzato tramite l’Accordo Quadro Barriere Edifici”. Sempre a proposito del cimitero monumentale, l’assessore alle manutenzioni ha spiegato di avere “accreditato Staglieno per le risorse del Pnrr ma i cimiteri sono stati esclusi dai finanziamenti europei, non venendo riconosciuti meritevoli di interventi su larga scala”.