Cantiere sul Bisagno, niente acqua in alcune vie della Foce

Proseguono i lavori connessi al rifacimento della copertura sul Bisagno e Iren Acqua ha comunicato che martedì 26 gennaio 2021 sarà necessaria una interruzione idrica in alcune vie della Foce, dalla ore 21 fino alle 2 di notte del giorno successivo.

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie che saranno coinvolte dai disservizi.

Corso Buenos Aires solo lato monte

piazza Tommaseo civ2

via Caffa

via Odessa

via Tolemaide

largo Archimede

via Giuseppe Casaregis (dal civico 41 al 97A)

via Antiochia

via Smirne

via Teodosia

corso Torino (dal civico 1 al 22)

via Giovanni Tommaso Ivrea

piazza Alimonda

Iren Acqua precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.