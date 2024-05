"Vuoto normativo su sette e manipolazione mentale", citato il caso Repetto in Parlamento

Continua a tenere banco anche a livello nazionale il tema del fenomeno settario. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato una nuova interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno, come già fatto nelle scorse settimane, parlando di "vuoto normativo" e chiedendo al Governo di intervenire.

Due i casi citati nel testo, quello di Altavilla Milicia e quello di Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari morta nel 2020 all'età di 40 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca. La vicenda processuale è arrivata alla sentenza di appello, a questo link le motivazioni dei giudici.

La deputata del Movimento 5 Stelle cita la sentenza della Corte Costituzionale che nel 1981 ha sancito l'illegittimità della norma che prevedeva il reato di plagio e rileva che "nessuna nuova specifica disciplina è stata introdotta in sua sostituzione da allora" e che "nel corso delle legislature sono state presentate diverse proposte di legge mai approvate".

Ascari chiede quindi al ministro se "sia a conoscenza dei fenomeni criminali legati alla presenza nel territorio nazionale di organizzazioni settarie e quali misure intenda adottare per approfondirne conoscenza e comprensione" E ancora: "Quali iniziative legislative il Governo consideri opportuno adottare per colmare il vuoto normativo attualmente esistente in materia di manipolazione e abuso psicologico e per offrire protezione e supporto alle vittime di organizzazioni settarie, in modo da garantire la loro sicurezza e il recupero psicologico". E infine: "Quale sia l'attuale strategia del Ministro per prevenire la diffusione e l'influenza di organizzazioni settarie potenzialmente dannose nel nostro Paese e per prevenire campagne di discredito, minacce, intimidazioni e molestie sulle associazioni di tutela delle vittime delle organizzazioni settarie".

