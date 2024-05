Inchiesta corruzione, lunedì l'interrogatorio di Signorini davanti ai pm

È fissato per domani, lunedì 27 maggio, l'interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, arrestato e attualmente nel carcere di Marassi nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria. È stato lo stesso Signorini a fare richiesta ai pm, tramite il suo avvocato Enrico Scopesi.

Il manager, ex presidente dell'Autorità portuale ed ex amministratore delegato di Iren, è l'unico indagato a essere finito in carcere, dove si trova dal 7 maggio, nella stessa cella di Salvatore Cannella, femminicida condannato all'ergastolo che nel 2022 uccise la moglie in Valpolcevera.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il 9 maggio davanti alla gip Paola Faggioni, Signorini si era avvalso della facoltà di non rispondere, con la riserva di farsi sentire dopo aver studiato le carte.

Come scritto sopra, è l'unico indagato a essere finito in carcere finora: accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrarti ai doveri di ufficio, per la gip è una "personalità del tutto incurante dell'interesse pubblico e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica funzione svolta, 'messa a disposizione' e 'servizio' di interessi di privati al fine di ottenere in cambio utilità personali [...]. Allarmante è poi la sistematicità del meccanismo corruttivo, posto in essere in un ampio arco temporale e con due diversi imprenditori portuali, dimostrando una scarsa consapevolezza dell'importantissimo ruolo pubblicistico ricoperto".

Per questo e per il fatto che esiste un "elevato pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio", oltre alla possibilità che Signorini, se sottoposto a una misura meno rigida, riesca a "mettersi in contatto con altri indagati per elaborare una strategia comune", per il manager si sono aperte le porte del carcere.