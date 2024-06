Inchiesta corruzione, in procura l'ad di Autostrade Tomasi e l'ex procuratore Cozzi

L'Ad di Autostrade Roberto Tomasi e l'ex procuratore capo di Genova Francesco Cozzi sono stati sentiti ieri pomeriggio, entrambi come persone informate sui fatti, dai pm che indagano sull'inchiesta relativa alla corruzione in Liguria che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, dell'imprenditore Aldo Spinelli, e alla detenzione in carcere dell'ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini.

Tomasi è stato sentito dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti e dall'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati in merito ad alcune intercettazioni in cui veniva tirato in ballo da Toti, Spinelli e Signorini in merito all'area limitrofa a Erzelli, gestita da Aspi, su cui Spinelli aveva delle mire.

"Chiedi a Tomasi, dai Giovanni fai uno sforzo", chiedeva Spinelli il 4 agosto 2022 a Toti che rispondeva rassicurando l'imprenditore: "Sento Tomasi... che aria tira, che pensa sulla Gronda", rispondeva il presidente della Regione. Circa un mese dopo, il 9 settembre, Signorini diceva a Spinelli di aver incontrato Tomasi e di avere ricevuto la disponibilità dall'Ad di Autostrade per un secondo incontro, questa volta con l'imprenditore: "Ti cercherà Tomasi di Autostrade per un incontro". Un'altra partita per la quale è stato sentito Tomasi riguarda la possibilità di utilizzare il materiale usato per lo scavo del tunnel subportuale per il tombamento di calata Concenter.

Per quanto riguarda Cozzi, i pm hanno voluto fare chiarezza sulla consulenza che l'ex procuratore capo aveva fornito a Spinelli nel 2022, un anno dopo essere andato in pensione. La consulenza di Cozzi, secondo quanto lui stesso ha dichiarato, sarebbe stata pagata da Spinelli 15mila euro.