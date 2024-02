Insulti e sputi sul bus, l'autista chiama le forze dell'ordine

Ancora momenti di tensione a bordo di un autobus dell'Amt. "Ieri sera (3 febbraio 2024 ndr.) alle 23 circa - racconta Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna - sulla linea 1 in direzione Caricamento, a Pegli sono saliti un gruppo di egiziani, una trentina circa, i quali subito hanno iniziato a dare fastidio agli altri passeggeri".

"Facevano rumore - prosegue il sindacalista -, fino a quando un ragazzo è andato dal conducente, dicendo che questi stranieri sputavano addosso alla gente e insultavano i presenti. A quel punto l'autista ha chiamato le forze dell'ordine, all'altezza di Degola sono arrivate le pattuglie".

"Auspichiamo che arrivino il prima possibile i mezzi destinati ai 4 assi - prosegue Piccardo -, autobus nuovi tutti dotati di telecamere e speriamo con il posto guida completamente chiuso come da noi richiesto, tipo treno, una parete che divida completamente passeggeri e autista".

"Le responsabilità di chi conduce un mezzo pubblico sono molte - conclude il segretario regionale Ugl Fna -, da fuori non si ci rende conto. È sempre più difficile trovare persone, che vogliano fare questo lavoro. La professionalità non è pagata, sembra un mestiere da niente, invece non è così, molti provano e poi lasciano viste le molteplici difficoltà, che sono sottovalutate da chi non è del settore".