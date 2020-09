Molesta e insulta i clienti di un negozio e tira una bottiglia ai carabinieri

Molestava e insultava i clienti di un negozio: così, per farla smettere, il titolare dell'esercizio commerciale, in via Rimassa, si è rivolto ai carabinieri.

Intervenuti sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile di Genova, hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica. La stessa, alla vista dei carabinieri, ha iniziato a insultare pure loro, minacciandoli e lanciando loro contro una bottiglia.

Bloccata, la donna è stata identificata in una cittadina dell'Ecuador di 38 anni, ed è stata denunciata a piede libero per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e getto di csoe pericolose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna è stata accompagnata dai sanitari della pubblica assistenza all'ospedale Galliera per una proposta di Tso.