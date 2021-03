Posta su Instagram due selfie con una pistola e mette nei guai lo zio

La Polizia di Genova ha denunciato un 45enne genovese per il reato di "consegna di arma a persona non idonea al maneggio di armi".

Tutto è nato dalla pubblicazione sui social di due foto che ritraevano un ragazzo con una pistola in mano. Una di queste era un selfie dove se la puntava alla testa. I poliziotti del Commissariato Nervi sono risaliti al giovane, un 20enne genovese, e avendo fondato motivo che detenesse illegalmente una pistola sono andati nella sua abitazione dove però non è stata trovata traccia di armi.

Il giovane non ha esitato a confessare che l’arma fosse di suo zio e che le foto fossero state scattata a casa dello stesso, in un paese della Riviera di Levante. Qui gli operatori hanno riconosciuto il luogo degli scatti e hanno sequestrato cautelativamente le tre pistole che il 45enne deteneva regolarmente, in attesa dei provvedimenti amministrativi che verranno adottati nei suoi confronti.