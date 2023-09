Fuga da film con auto in contromano: inseguimento, blocco e reazione violenta

Stamattina, lunedì 4 settembre 2023, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha notato un'automobile con targa francese imboccare via di Francia contromano. I militari hanno pensato potesse trattarsi di un errore causato dai lavori in corso e dalla folta segnaletica che indica le modifiche alla viabilità, hanno quindi cercato di raggiungere l'auto per fermarla e tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada.

Inizialmente l’auto contromano ha accostato ma poi ha compiuto una rapida inversione a 'U' dandosi alla fuga. I carabinieri si sono lanciati all'inseguimento insieme a un'altra pattuglia che si trovava nelle vicinanze, i fuggitivi sono stati raggiunti in lungomare Canepa e, dopo varie manovre azzardate ad alta velocità, bloccati tra le due 'gazzelle'. Il conducente, un uomo francese, ha cominciato a opporre resistenza rifiutandosi di uscire dall'abitacolo, poi ha aggredito con violenza i carabinieri, aiutato da una donna francese di 55 anni che era seduta al suo fianco. I due, alla fine, sono stati estratti dal mezzo, immobilizzati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

L'automobile è stata poi perquisita e a bordo sono state trovate mazzette di banconote per un ammontare di quasi cinquemila euro, vari telefoni cellulari e chiavi di altri veicoli. Le indagini sono in corso per capire la provenienza di quanto rinvenuto, che potrebbe spiegare l’assurdo comportamento dei due francesi che potevano causare, con il loro inutile tentativo di fuga, gravi incidenti.