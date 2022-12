Folle inseguimento in mezzo alla strada, il fuggitivo rischia di essere investito

Si è lanciato in mezzo al traffico incurante delle auto in transito. Così un 36enne è scappato a un controllo di polizia dopo essere stato fermato in via Prè vicino a un fast-food.

Gli agenti del Commissariato Centro lo hanno notato lasciare il locale di fretta senza nemmeno finire la consumazione e, insospettiti, gli hanno chiesto i documenti. L'uomo trattenuto per un braccio si è però divincolato con una gomitata, fortunatamente schivata dall’agente, e si è dato alla fuga in via Gramsci costringendo gli automobilisti a brusche frenate per non investirlo.

Gli operatori lo hanno raggiunto all’altezza della Darsena e accompagnato in Questura poiché privo di documenti. Qui si è scoperto che il 36 enne doveva trovarsi in carcere per una condanna a suo carico di 5 mesi e 25 giorni.

Fatto analogo, seppure meno rocambolesco, a San Fruttuoso, dove i poliziotti hanno notato un 20enne passeggiare in Piazza Verdi ed hanno deciso di controllarlo. Sottoposto anche lui a fotosegnalamento il giovane è risultato destinatario di un ordine di carcerazione ed è stato così accompagnato presso il carcere di Marassi.