Sestri: vede i poliziotti e prende la fuga, arrestato ladro seriale

I poliziotti del commissariato Sestri hanno arrestato un 28enne tunisino per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha incrociato all'uscita di un supermercato alcuni poliziotti a cui era noto come ladro seriale, che hanno provato a fermarlo per un controllo. Ha così iniziato una folle corsa per fuggire, arrivando a colpire gli operatori con spintoni e gomitate.

Nonostante ciò è stato fermato e trovato in possesso di quattro confezioni di shampoo, due di balsamo, otto di crema per il viso e dieci pacchi di caffè, per un valore di 76 euro, merce trafugata dal supermercato da cui stava uscendo poco prima.

Giudicato questa mattina per direttissima, è stato trasferito nel carcere di Marassi.