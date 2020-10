Esulta per la scomparsa di Jole Santelli, professoressa sotto accusa

«Commento a dir poco offensivo e denigratorio». Così la scuola dove lavora ha definito un post su Facebook di un'insegnante a proposito della scomparsa della presidente della Calabria Jole Santelli.

«L'esternazione di Paola Castellaro, che peraltro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel M5S, sono state vergognose, inqualificabili e ripugnanti - scrivono in una nota i consiglieri del gruppo M5S Genova -. Non essendo una nostra portavoce, ma semplicemente una persona che in passato si è candidata per diventarlo, abbiamo chiesto che non possa mai più candidarsi con il M5S. Non ci rappresenta e certamente non rappresenta il nostro spirito. La tragica morte della presidente della Calabria Jole Santelli ha lasciato sgomenti tutti noi. Santelli ha combattuto a testa alta una malattia terribile, dimostrando forza e coraggio. Ha perso la sua battaglia. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento così doloroso».

Ora il profilo di Paola Castellaro è sparito da Facebook. Ma la frase incriminata è rimasta grazie alla prontezza di chi ha stampato la schermata. «Evvai!!! Una MAFIOSA di meno!!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc. ecc.».

Con una nota ufficiale, la scuola ha preso le distanze dall'iniziativa dell'insegnante. «Nella giornata odierna - si legge - sono pervenute a questa istituzione scolastica decine di telefonate e di e-mail di sdegno e di protesta nei confronti di una docente; tale docente, titolare di insegnamento presso questo liceo, sul suo profilo Facebook personale, ha commentato in maniera a dir poco offensiva e denigratoria la scomparsa del presidente della giunta regionale della Calabria, Jole Santelli. Il liceo statale Sandro Pertini prende le distanze da tale esternazione della docente, censurandola duramente e comunicando che ha già avviato tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata».

L'Ufficio scolastico per la Liguria ha immediatamente attivato un approfondimento sul caso della docente che, attraverso i suoi social, ha offeso la presidente della Calabria Jole Santelli, prematuramente scomparsa qualche giorno fa. Lo rende noto il Ministero dell'Istruzione.