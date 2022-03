Doppio lavoro per il prof di agraria: 250mila euro di multa

Finite le sue ore in classe, iniziava quelle in studio. Per anni ha svolto un doppio lavoro: insegnante al mattino; consulente agrario al pomeriggio. Lo faceva in barba a qualsiasi legge. Ma la guardia di finanza l'ha beccato; ora dovrà risarcire lo Stato pagando una multa di 250mila euro come stabilito dalla Corte dei Conti regionale della Liguria.

Il docente di una scuola superiore genovese avrebbe svolto attività professionali in violazione alla normativa sull’incompatibilità di incarichi dei pubblici dipendenti ovvero avrebbe sistematicamente svolto attività da libero professionista senza la necessaria autorizzazione dell'istituto, dal 2009 al 2015.

Un'attività a carattere non occasionale, se si considera l'apertura di una partita iva e uno studio professionale che, secondo il sito internet, ha impiegato fino a sei collaboratori.

In particolare, il docente e socio di maggioranza della società, avrebbe svolto incarichi extra-professionali (soprattutto consulenze) in campo agrario a violazione, appunto, delle norme concernenti il rapporto di lavoro a tempo pieno (il suo orario di lavoro era comunque pari al 66,67%, una percentuale cioè più elevata del 50% previsto dalla legge).

L'insegnante negli anni contestati dalla Corte dei Conti, avrebbe così ottenuto complessivamente 259 incarichi professionali privati come docente e agrotecnico/perito agrario senza la necessaria autorizzazione dell’istituto scolastico, conseguita solamente nell’ottobre 2015.

È stato così quantificato un danno erariale di circa 250mila euro costituito dal totale dei compensi percepiti dal docente per l’attività professionale svolta, in favore di numerosi soggetti privati.