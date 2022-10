Palazzo di giustizia, primo giorno per Piacente a capo della procura

Si è insediato il nuovo procuratore capo di Genova Nicola Piacente. Con una cerimonia aperta dal presidente del tribunale Enrico Ravera, Piacente è stato accolto dai vertici della Corte d'appello e del tribunale. Così come da chi l'ha preceduto, il procuratore reggente Francesco Pinto, assieme agli aggiunti Paolo D'Ovidio. La nomina è stata ratificata lo scorso luglio dalla maggioranza del Consiglio superiore della magistratura.

Presente anche il procuratore nazionale antimafia Melillo, ex numero uno della procura di Napoli e dallo scorso maggio a capo della Direzione naizonale antimafia e antiterrorismo: "La mia presenza qui non è usuale, ma per riconoscere la grande importanza che la procura di Genova riveste nel coordinamento del contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piacente succede al collega Francesco Pinto, che aveva preso in mano le redini della procura genovese, in qualità di reggente, dopo il ritiro per pensionamento di Francesco Cozzi. Il nuovo procuratore è stato accolto da diversi colleghi con i quali ha già lavorato in passato. Piacente infatti è un volto conosciuto negli uffici giudiziari di Genova, avendo ricoperto nel capoluogo ligure prima il ruolo di sostituto procuratore in organico alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, poi quello di procuratore aggiunto e responsabile del pool reati economici.

Piacente ha 62 anni, origini pugliesi, lascia la direzione della Procura di Como.