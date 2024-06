Stop ai fumi neri in porto, assemblea pubblica a San Teodoro: le richieste

Continua con un nuovo capitolo la lotta degli abitanti del quartiere di San Teodoro contro i fumi neri del porto. Oltre 90 le persone presenti e registrate all'assemblea pubblica che si è tenuta ieri (venerdì 14 giugno) negli spazi dell'Anpi di via Digione, con l'obiettivo di diffondere dati e promuovere una cittadinanza attiva.

Come abbiamo già raccontato, il Consiglio Comunale ha respinto le mozioni presentate dalle opposizioni e dalla Rete delle associazioni di San Teodoro che, raccogliendo le richieste dei cittadini, chiedono di obbligare le navi a utilizzare combustibile con tenore di zolfo non superiore a 0,1% durante le manovre e lo stazionamento in porto. Altri due i quesiti, rivolti rispettivamente alla Regione Liguria e al Comune di Genova, da parte degli abitanti del quartiere:

il finanziamento e la realizzazione di un'indagine epidemiologica a San Teodoro, che coinvolga medici di base e attivi un presidio sanitario territoriale

la riconvocazione, dopo anni di stop, dell'Osservatorio Ambiente e Salute per correlare i dati ambientali con lo stato di salute dei cittadini, al fine di attivarsi con la Capitaneria di Porto per l'adozione di provvedimenti vincolanti per le navi circa l'utilizzo del carburante a basso tenore di zolfo prima dell'ingresso in porto

"Il 23 maggio abbiamo consegnato al Comune e alla Regione la petizione sottoscritta da 2700 cittadini in cui chiediamo provvedimenti concreti contro l’inquinamento da fumi delle navi, causa accertata di malattie e morti tra la popolazione - raccontano i membri delle diverse associazioni - Attendiamo interventi urgenti: non possiamo accettare che alla salute dei lavoratori e degli abitanti di San Teodoro siano anteposti gli interessi di potenti soggetti imprenditoriali che le Istituzioni non sono in grado di richiamare alle proprie responsabilità".