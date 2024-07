Inizio saldi con blitz della locale e raffica di multe, i commercianti: "Così si allontanano i clienti"

Inizio saldi con raffica di multe per gli automobilisti indisciplinati: a lamentare il blitz della polizia locale di oggi sono i commercianti del centro di Genova che parlano di "coincidenza inquietante" che allontanerebbe i clienti in un momento già difficile per il commercio.

"Questa mattina - racconta il presidente del Civ Sestiere Carlo Felice, Paolo Bartolone - a ridosso dell’inizio dei saldi si è verificata in via Roma una vera e propria retata, con spiegamento di polizia municipale davvero inusuale, multe a raffica e rimozioni forzate di veicoli che, per quanto giustificate dal codice della strada, sembrano essere una coincidenza davvero inquietante. L’unico effetto che si è ottiene è l’allontanamento dei clienti che sostano pochi minuti per comprare nei nostri negozi non avendo alternative. Tengo a sottolineare che il parcheggio di Piccapietra è sempre saturo già dalle prime ore del mattino. Di conseguenza mi chiedo, con l’attuale scarsità di parcheggi e un servizio pubblico insufficiente, come sia possibile sostenere il commercio di vicinato di qualità di questa città".

Parcheggi gratis, ma occhio alle Ztl non sospese

Per agevolare gli utenti Federmoda Confcommercio Genova ha chiesto e ottenuto dall’amministrazione la gratuità delle aree di parcheggio comunali nei primi due sabati di shopping. I commercianti si preparano ad accogliere clienti da ogni dove, sperando in un incremento delle vendite. Tuttavia, Federmoda Genova e alcuni Civ del centro città esprimono sentimenti contrastanti riguardo alle misure adottate dal Comune per incentivare gli acquisti durante questo periodo cruciale per il commercio locale.

Ilaria Natoli, presidente del Civ via XX Settembre, ha criticato la mancata sospensione della Ztl nelle zone di piazza Fontane Marose, via Roma e via XXV Aprile, evidenziando come la misura vada a danneggiare anche gli associati del suo Civ. "L'introduzione della Ztl ha fortemente danneggiato anche gli esercizi del Civ di via XX Settembre - spiega Natoli -. Molti hanno riscontrato una diminuzione di fatturato durante i sabati di sperimentazione nelle aree citate poc'anzi. A tal proposito la mancata sospensione della Ztl nelle zone di piazza Fontane Marose, via Roma e via XXV Aprile è una decisione che penalizza inevitabilmente il commercio in un periodo cruciale come quello dei saldi. In questo quadro di difficoltà apprezziamo comunque la concessione della gratuità delle aree blu di parcheggio, che rappresenta un aiuto concreto per i nostri clienti e le attività".

"Siamo grati al Comune per aver reso gratuiti i parcheggi nelle aree blu - dice Manuela Carena presidente Federmoda Confcommercio Genova -. Tuttavia, come richiesto, ci saremmo aspettati anche la sospensione della Ztl nelle aree di via Roma, via XXV Aprile e piazza Fontane Marose, oltre alla gratuità dei mezzi pubblici almeno nei primi due sabati dei saldi. In un momento in cui il commercio soffre a causa delle continue nuove aperture della grande distribuzione e dell'istituzione della Ztl non supportate da adeguate infrastrutture, il Comune avrebbe potuto fare di più per incentivare gli acquisti e sostenere i negozi locali".

"Andavano potenziati i mezzi pubblici"

Anche Bartolone (Civ Sestiere Carlo Felice) si unisce al coro di critiche riguardo alla mancata sospensione della Ztl nelle aree di piazza Fontane Marose, via Roma e via XXV Aprile, ma la critica più aspra la rivolge al Comune per non aver creato in questi anni parcheggi a cintura limitrofi alla zona, né di potenziare i mezzi pubblici e i collegamenti dalla città al centro: "Ricordiamo che l’anno scorso abbiamo chiesto per mesi il ripristino della fermata del 42 in piazza Fontana Marose e dopo una sperimentazione ridicola di qualche settimana, anche quel provvedimento è stato cancellato. Noi siamo consapevoli che ci sono delle regole da seguire e giustamente riteniamo che chi sosta dove non è possibile debba essere multato ma al tempo stesso chiediamo delle alternative valide per arrivare in centro dalle delegazioni e dagli altri quartieri perché non si può pretendere che tutti i genovesi si spostino esclusivamente a piedi, in bicicletta, in taxi o con i collegamenti attuali. Non si può pensare che il commercio di vicinato di qualità possa sopravvivere solo del turismo mordi e fuggi che al momento caratterizza Genova".