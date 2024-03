Ingegnere picchiato a morte: 17 denunce per droga tra i giovani della gang

Raffica di denunce per reati legati alla droga. L'indagine è stata portata avanti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Martino e ha preso il via da quella svolta per l'omicidio di Sergio Faveto.

L'uomo, un ingegnere di 51 anni, era stato aggredito e picchiato in strada (a questo link la notizia) da alcune persone che l'avevano scambiato per un pedofilo, poi era morto in ospedale nel settembre del 2022. Nel mese di febbraio del 2023 erano stati identificati i responsabili, un maggiorenne e un minorenne (all'epoca dei fatti).

Le indagini sono proseguite e hanno portato a ulteriori accertamenti investigativi relativi alla detenzione e spaccio di droga. Sono stati quindi emessi, dalla Procura ordinaria e dalla Procura dei minori, 17 decreti di perquisizioni nei confronti di altrettanti denunciati (alcuni maggiorenni, altri minorenni). Complessivamente sono stati sequestrati 1,6 chilogrammi di hashish e quattromila euro, considerati provento dell’attività illecita. Inoltre durante una delle perquisizioni, all’interno di una cantina è stata rinvenuta una serra artigianale per la coltivazione di marijuana.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp