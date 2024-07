Incidente sul lavoro al Palasport, sequestrata un'area limitrofa del cantiere

Sequestrata un'area adiacente al palasport di Genova. La decisione della procura è arrivata tre giorni prima dell'inaugurazione del palazzetto, a causa di un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un operaio egiziano di 31 anni. L'uomo era infatti precipitato da oltre tre metri di altezza.

L'incidente era avvenuto venerdì scorso intorno alle 17,30. Sul posto erano immediatamente intervenuti la Croce Bianca Genovese e l'automedica Golf 3, insieme con i carabinieri e gli ispettori Psal di Asl 3 per capire cosa fosse successo.



Secondo quanto riporta l'Ansa, l`operaio stava lavorando a un cassero quando un pannello avrebbe ceduto "forse per le precarie condizioni di sicurezza". L'infortunato avrebbe messo un piede sul cassero per avvitare un pannello di cartongesso ma ci sarebbe stato un cedimento di un pannello facendolo precipitare. L'operaio è dipendente di una ditta, la Ecoges srl che operava in subappalto per la Atir spa a sua volta in subappalto dalla Cds Holding, la società che sta portando avanti l`operazione Waterfront Levante e che ha rivenduto al Comune di Genova l'arena sportiva del Palasport, ristrutturata e configurata come da disegno dello studio RenzoPiano, per 23 milioni.

Il fascicolo è passato alla pm Arianna Ciavattini, che fa parte del pool salute e lavoro della procura di Genova, coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Pinto.