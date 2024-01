Infortuni lavoro: 19mila denunce in Liguria in un anno, aumentano malattie professionali

Sul fronte degli incidenti sul lavoro, in Liguria nel corso del 2023 sono state 19.248 le denunce: i dati licenziati oggi (mercoledì 31 gennaio) dall'Inail ed elaborati dall'ufficio economico della Cgil segnalano una diminuzione del 31,5% rispetto al 2022. "In realtà però - chiarisce Marco De Silva responsabile dell’Ufficio economico - la diminuzione delle denunce è molto più contenuta di quanto appare perché l'anno scorso furono ben 8.698 le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria correlate al covid su 28.110, con un’incidenza del 31%; quindi, al netto di quest’ultime, la diminuzione delle denunce del 2023 sul 2022 si riduce a sole 164 denunce in meno pari al -0,8%".

Si sono registrati meno incidenti mortali legati al lavoro: le vittime nel 2023 sono state 22, contro le 24 dell'anno precedente. La media ligure è comunque allarmante, anche se meno preoccupante rispetto ad altre regioni: un morto sul lavoro ogni 16,6 giorni.

A Genova la maggioranza delle denunce: i settori più interessati

Ma dove avvengono gli infortuni, e chi colpiscono? Sempre secondo i dati elaborati dalla Cgil, la maggioranza colpisce Genova che con 10.523 denunce rappresenta il 54,7% del totale delle denunce di infortunio della Liguria; segue Savona: 3.594 (18,7%); La Spezia con 2.820 denunce (14,7%); Imperia 2.311 (12,0%).

A essere vittima di infortunio sul lavoro sono prevalentemente i lavoratori tra i 55 e i 59 anni, ma il maggior incremento sull’anno precedente (+32%), ho hanno gli over 75 anni. Gli infortuni mortali sono stati 22, una media di 1 morto sul lavoro ogni 16 giorni.

Per quanto riguarda i settori, in Liguria ben 16.172 denunce riguardano il settore industria e servizi: di queste, il 23,8% ha riguardato lavoratori dell'industria (in aumento del 9,5% rispetto al 2022), il 9,7% ha riguardato artigiani (anche qui in aumento del 4,5%) mentre il 31,6% ha riguardato il terziario (questa volta in netta diminuzione, del 30,8%, rispetto al 2022).

Malattie professionali in aumento tra le donne

Nel 2023 sono state 1.433 le denunce di malattia professionale, con un aumento del 33,9% rispetto al 2022. Si tratta di quasi quattro denunce di malattia professionale per ogni giorno dell'anno. Da notare l'aumento tra le donne: +52% rispetto al 2022.

Sul totale delle malattie professionali denunciate, il 55,3% riguarda il sistema osseo-muscolare e del tessuto connettivo. Il 14,3% riguarda il sistema nervoso, il 7,6% il sistema respiratorio, il 6,9% tumori e il 5,5% patologie dell'orecchio. L'8,3% delle malattie non è ancora stato determinato. Tutti casi in crescita rispetto all'anno precedente.

“I dati su infortuni sul lavoro e malattie professionali fotografano una condizione del mondo del lavoro non degna di un paese civile – commenta Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria –. Salute e sicurezza sul lavoro, così come la creazione di posti di lavoro di qualità, non piegati alle logiche del solo profitto, non sono minimamente citate nell’agenda di governo, con la conseguenza che a farne le spese sono i lavoratori e spesso anche le loro famiglie”.