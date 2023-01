Infortuni sul lavoro, in Liguria +49% in un anno

Le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2022 sono state 28.110 in aumento di 9.245 unità pari al +49% rispetto al corrispondente periodo del 2021, in pratica 77 denunce al giorno; l'incremento sul mese precedente, novembre 2022, è del +6,8% (+1.786 denunce).

I dati sono stati pubblicati oggi, martedì 31 gennaio, dall'Inail e sono stati elaborati da Marco De Silva, responsabile dell'ufficio economico Cgil. "I dati in costante aumento indicano come la situazione non sia sotto controllo - commenta Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria -. È evidente che si deve fare di più e meglio sul tema della sicurezza e salute sul lavoro. Si devono potenziare gli strumenti di prevenzione e controllo. Dietro ai dati ci sono donne e uomini in carne e ossa, che spesso portano addosso le conseguenze dell'infortunio per tutta la vita. Le aziende in primis, ma anche tutti gli enti preposti, devono intensificare maggiormente la propria attività per invertire un trend che continua a crescere".

Dalle elaborazioni dei dati emerge come la Liguria abbia l'aumento in percentuale rispetto all'anno scorso (+49%) superiore alla media di tutte le altre regioni del Nord-Ovest (Val d'Aosta +24,1%, Piemonte +31,1%, Lombardia +26,8%) e anche alla media nazionale (697.773 denunce in totale in Italia e +25,7% sul gennaio>dicembre 2021). "I dati - sottolinea Marco De Silva - comprendono anche quelli dovuti alle denunce per covid-19: nel 2022 le denunce legate alla pandemia sono state 8.698 e hanno inciso sul totale per il 30,9%, percentuale più alta anche del 2020 quando fu del 28,6% e del 2021 quando si attestò all'11,1%".

Al netto delle denunce per covid il numero delle denunce di infortunio sul lavoro in Liguria è comunque superiore a quello dell'anno precedente del +2,9%. A livello territoriale Genova rappresenta il 56,4% del totale delle denunce della Liguria (15.851 e +57,1% sull'anno scorso), Savona (4.904 denunce +32,6% sull'anno precedente); La Spezia con 3.914 denunce (13,9% del totale) e infine Imperia con 3.441 denunce (12,2% del totale ligure). Genova ha anche il triste primato degli infortuni mortali: dei 24 infortuni mortali in Liguria 11 si registrano a Genova, 5 a Imperia, 4 a Savona e 4 a La Spezia.