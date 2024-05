Primo maggio, ogni giorno a Genova oltre 28 infortuni sul lavoro

"Quello dei morti sul lavoro è un bollettino di guerra che arriva puntuale ogni giorno: una vera e propria vergogna nazionale contro la quale il governo non sta facendo nulla" così Igor Magni, segretario generale Camera del Lavoro di Genova commenta i dati sugli infortuni sul lavoro in occasione del primo maggio.

Per la Cgil salute e sicurezza sul lavoro sono una priorità e le proposte per attuarla sono contenute in una piattaforma che sarà presentata in un evento pubblico organizzato, proprio in occasione della Festa dei Lavoratori, presso i Giardini Luzzati con il responsabile nazionale sicurezza Cgil Sebastiano Calleri.

"La piattaforma - spiega Magni - contiene diverse richieste: dalla patente a punti che premia le aziende virtuose, alla richiesta di maggiori investimenti dedicati alla formazione, non solo dei dipendenti, ma anche dei datori di lavoro. La piattaforma chiede il superamento delle leggi che hanno reso il mercato del lavoro frammentato e precario e l’inserimento nei programmi scolastici dei temi legati a salute e sicurezza dedicati alle studentesse e agli studenti che saranno le lavoratrici e i lavoratori di domani. La Cgil - conclude - il segretario generale della Cgil di Genova - propone anche quattro quesiti referendari sul lavoro di cui uno dedicato proprio alla sicurezza e in particolare sugli appalti, ambito dove spesso si verifica la maggior parte degli infortuni e per i quali la Cgil chiede la reintroduzione della responsabilità per l’azienda appaltante".

Rispetto ai numeri, le elaborazioni di Marco De Silva responsabile dell’ufficio economico Cgil Genova e Liguria sugli ultimi dati Inail disponibili e relativi al primo bimestre 2024, indicano un aumento delle denunce infortuni sul lavoro a Genova con 1.711 denunce (+6,5 per cento) ossia 28,5 al giorno, mentre un vero e proprio salto in avanti è registrato dalle denunce per malattie professionali che sono state 158 pari al +236 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Rispetto agli infortuni mortali - nel primo bimestre 2024 - Genova ha registrano 1 morto come nello stesso periodo dell'anno scorso.

Questi e altri temi nell’approfondimento delle ore 18 presso i Giardini Luzzati. Alle 21 concerto, con ingresso gratuito, con Samuele Sem Puppo e i Groovemakers. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

