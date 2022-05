Infortuni sul lavoro in aumento del 50,9%

Nel corso della seduta mattutina del consiglio regionale di martedì 17 maggio 2022 Gianni Pastorino ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative assumerà, per esempio concorsi, per superare la carenza di organico del personale delle Asl per i controlli per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Pastorino ha rilevato che le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso marzo sono state 194.106, in aumento del 50,9% rispetto al primo trimestre del 2021 e del 48,3% rispetto al trimestre 2020.

Il presidente della giunta con delega alla sanità ha annunciato che è in previsione un concorso per l'assunzione di Collaboratori tecnico professionali-tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base del fabbisogno delle Asl e dell'ospedale Gaslini, che ammonta a un totale di 49 unità, e che il concorso sarà pubblicato prima del periodo estivo.