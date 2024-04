Incidenti sul lavoro: in Liguria 48 denunce al giorno in 2 mesi, crescono i mortali

Un dato sconfortante arriva dal report Inail a proposito degli infortuni sul lavoro: in Liguria, a febbraio 2024, le denunce per questi incidenti sono state 1.387.

Per quanto riguarda il bimestre gennaio-febbraio, quest'anno sono state presentate 2.880 denunce: una media di 48 al giorno e un aumento del +1,5 per cento rispetto al 2023. Tra l'altro, su 2.880 denunce, 1.711 (quasi il 60 per cento del totale) sono state sporte a Genova.

Aumentati gli infortuni mortali

Aumentano tra l'altro, rispetto all'anno scorso, gli infortuni mortali in Liguria: nel periodo gennaio-febbraio 2023 erano stati 3 mentre nel periodo gennaio-febbraio 2024 sono stati 4, di cui 2 nelle costruzioni e le altre nel trasporto e magazzinaggio, quasi un morto sul lavoro ogni 15 giorni. Gli infortuni mortali sono stati 1 a Genova, 2 a Imperia e 1 a Savona.

Un dato che fa riflettere è anche quello relativo alle denunce per malattie professionali, in aumento del 78% sull’anno precedente: sono 269 con un aumento di 118 unità pari al +78,1% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, ossia 4,5 denunce di malattia professionale per ciascuno giorno del primo bimestre 2024.

A elaborare i dati Inail sono Cisl e Cgil Liguria, che lancia l'allarme: "È ora di fermare questa carneficina e di imporre sui posti di lavoro una seria, solida e condivisa disciplina della sicurezza" dice Luca Maestripieri, segretario ligure di Cisl. "È un fatto gravissimo che segnala l’ennesima stortura provocata dalla precarietà che costringe i lavoratori a rischiare la salute e la vita, con pressioni continue, intensità e ritmi di lavoro incalzanti" Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria.

I settori in cui i lavoratori denunciano più infortuni

Crescono le denunce nelle costruzioni, che sono passate da 137 a 174, e in ambito sanità e assistenza sociale, da 154 a 172.

Le denunce di infortunio sono cresciute tra l'altro nel segmento anagrafico più giovane: fino a 14 anni da 212 a 287, nella fascia 20-24 anni da 183 a 201, nella fascia 25-29 da 230 a 272.

Per quanto riguarda le singole province nei primi due mesi dell’anno Genova è passata da 1.606 a 1.711 denunce, Imperia da 362 a 320, La Spezia da 400 a 380 e Savona da 470 a 469. L’aumento degli infortuni sul lavoro in Liguria è dunque concentrato in prevalenza nella città Metropolitana di Genova: "Fatto ancora più grave - sottolinea la Cgil - se si considera la contrazione delle assunzioni con contratti di lavoro dipendente del settore privato che nel 2023 hanno registrato un - 2,8 per cento".

“Gli appelli, le prese di coscienza postume, le promesse di rispettare le regole sono strumenti retorici che non servono a nulla - continua Maestripieri -. Occorre intervenire in modo strutturale in ogni ambito lavorativo: incrementando i controlli interni alle aziende, incentivando le ispezioni, favorendo la formazione continua. Con la salute e con la vita delle persone non si scherza. Noi della Cisl lo ribadiremo il 13 aprile al PalaTiziano di Roma in una grande assemblea nazionale su salute e sicurezza. Sarà la giornata più importante di una serie di appuntamenti che in queste settimane stanno impegnando la Cisl in centinaia di assemblee e iniziative nei luoghi di lavoro e sui territori con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e imprese su questa emergenza, di migliorare e rafforzare i contenuti del Decreto-legge numero 19 e di promuovere una proposta complessiva che ponga fine all’intollerabile perdita di vite nei luoghi di lavoro”.