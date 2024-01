Bassetti: "Mai così tanti casi di influenza a cavallo del Capodanno"

"È la peggiore stagione influenzale di sempre. Mai avuti così tanti casi di influenza a cavallo del Capodanno". A lanciare l'allarme sui suoi profili social è il neo consulente scientifico della Marina Militare (a titolo gratuito), nonché responsabile del dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive e direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino, Matteo Bassetti.

Ma perché così tanti casi? "La colpa è dei soliti catastrofisti del covid - spiega il professore -: hanno detto alla gente fatevi il tampone e se negativo state tranquilli, partecipate ai pranzi e ai cenoni senza problemi".

"Ecco il risultato - conclude Bassetti -: moltissima gente con il virus dell'influenza e con altri virus respiratori è andata in giro raffreddata con la falsa sicurezza del tampone negativo per il covid. Complimenti ai soliti incompetenti".

Domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio sono state due giornate complicate in alcuni ospedali genovesi, in particolare Villa Scassi ed Evangelico sono risultati molto affollati sia a San Silvestro che a Capodanno, giorno in cui si è aggiunto anche il Gaslini alla lista dei molto affollati.