Cercasi "inviati" per Palazzo Ducale, la precisazione: "Non è una prestazione di lavoro"

Per quanto riguarda la ricerca di dieci "social sharer" cercati da Palazzo Ducale - iniziativa che ha mosso polemiche sul filone della ricerca di volontari che, in quanto tali, non vengono pagati - la stessa fondazione sottolinea che "si tratta di un’iniziativa che si inscrive in una politica di promozione delle attività che Fondazione per la Cultura porta avanti da tempo e che è rivolta soprattutto alle giovani generazioni".

La parola “inviato”, contenuta nel titolo del comunicato stampa inviato ai media, "può aver generato fraintendimenti che hanno bisogno appunto di essere chiariti: il rapporto tra i partecipanti alla call e la promozione degli eventi non si configura affatto come una prestazione. Si tratta piuttosto di un’azione per avvicinare ragazzi e ragazze alle attività che il Palazzo organizza coinvolgendoli e dando loro la possibilità di usufruire anche delle agevolazioni previste dalla speciale Membership Card".

Nello specifico, Palazzo Ducale vuole selezionare dieci utenti social che rilancino e condividano le iniziative relative all'attività della Fondazione. La scelta verrà fatta non solo in base al numero di follower, ma anche all'engagement, alla profilazione e alla qualità dei contenuti. "Tutti coloro che amano arte e cultura possono diventare veri e propri inviati speciali di Palazzo Ducale" recita l'avviso. La candidatura si può inviare a questo link fino al 28 marzo, ore 12. I vincitori potranno visitare le mostre, partecipare agli eventi, raccontarli con il proprio punto di vista sui canali che gestiscono e anche avere in omaggio la Membership Card+ valida per tutto l'anno 2023.