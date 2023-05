Sanità, in Liguria occorrono 1.200 infermieri per i prossimi tre anni

Cinquecento infermieri di famiglia nei prossimi due, tre anni e altri settecento generalisti. È il fabbisogno della Liguria, fissato dal coordinatore regionale dell'ordine degli infermieri, Carmelo Gagliano, a margine della conferenza stampa in Regione di presentazione delle iniziative per la Giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra venerdì 12 maggio.

"Sgombriamo il campo dalle preoccupazioni - precisa Gagliano - in Liguria il numero degli infermieri è coerente e adeguato per garantire tutti i servizi di assistenza, ma in prospettiva occorre colmare un gap generazionale, che si creerà tra cinque e sei anni, se tutto il personale, che andrà in pensione, non sarà sostituito da giovani, che abbiano la possibilità di formarsi e sviluppare carriera, dal punto di vista professionale ed economico".

L'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, ricorda che "dallo scorso settembre sono stati assunti 1.317 infermieri a tempo indeterminato in tutta la Liguria e altri 436 arriveranno entro l'estate dal concorso delle Asl 1 e 2 per il ponente. Inoltre, è in corso lo scorrimento delle graduatorie e la mobilità interna tra le Asl 4 e 5 a levante, mentre ci sarà anche un nuovo concorso per Genova. Probabilmente questi numeri non basteranno: è in corso un'interlocuzione con il rettore per capire come aumentare il numero dei corsi e avere un bacino di studenti più ampio". In Liguria, al momento, gli iscritti dall'Ordine delle professioni infermieristiche sono 14.356

Gratarola sottolinea che quella degli infermieri "è la figura sanitaria più importante del nostro sistema regionale e nazionale. Lo è stata per il covid e lo sarà per l'attuazione del riforma con le case di comunità e gli ospedali di comunità. Mi piace molto la nuova figura dell'infermerie di comunità, che diventa quasi una figura familiare a cui affidarsi. Nei prossimi mesi, inoltre, inizieremo la sperimentazione dell'auto infermierizzata che consentirà di affiancare e potenziare il servizio delle auto mediche, senza naturalmente sostituirlo".

Infine, una riflessione sulla sempre più crescente piaga delle aggressioni: "è una grande piaga del nostro Paese e per una persona che viene aggredita pesa molto di più delle cinque dita sulla faccia: può generare fenomeni di burnout e portare le persone a lasciare la professione. Bisogna parlarne, non lasciar correre: è una partita che si può solo vincere, un fenomeno che va stroncato senza se e senza ma perché la gente non può andare a lavorare con il terrore di essere aggredita".