Violenza sessuale sulle pazienti, arrestato un infermiere

Un uomo di 49 anni, infermiere dell'Asl 3 in servizio presso l'ospedale La Colletta di Arenzano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nas di Genova perché accusato di violenza sessuale. I militari hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Genova.

Si tratta di un provvedimento scaturito dalle indagini avviate in seguito alla segnalazione che la direzione sanitaria dell'Asl aveva inoltrato al reparto speciale dei Carabinieri, dopo le lamentele di una giovane paziente di 23 anni per il comportamento tenuto dall'infermiere, documentato anche da alcuni messaggi a chiaro sfondo sessuale

Attraverso le indagini dirette dalla Procura di Genova sono stati acquisiti numerosi riscontri al racconto della ragazza, e ulteriori particolari in merito al comportamento tenuto dell’infermiere, con l’identificazione di altre due donne, una signora di 82 anni e una di 57, risultate vittime anche loro di atti sessuali durante la loro degenza presso l'ospedale La Colletta, gli inquirenti non escludono però possano esserci stati ulteriori episodi non ancora individuati.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno consentito alla Procura di richiedere al Gip del Tribunale la misura cautelare a carico dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti delle tre donne e arrestato nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio 2024. Si trova attualmente agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp