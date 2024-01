Creme nelle parti intime e palpeggiamenti, così l'infermiere violentava le pazienti

Sceglieva pazienti deboli o sedate, che avevano subìto interventi recenti. Le palpeggiava sapendo che non avevano la forza per difendersi e le seguiva in bagno con la scusa di aiutarle ma poi le molestava, spalmando creme nelle parti intime contro la loro volontà e facendo battute spinte.

Le donne aggredite sessualmente sono almeno cinque, ma il numero potrebbe aumentare, tanto che ci sono indagini ancora in corso. Nei guai un infermiere di 49 anni residente a Cogoleto che è stato arrestato ieri dai carabinieri del nas con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Ora, su ordinanza di custodia cautelare del gip Milena Catalano si trova ai domiciliari.

Le violenze sono avvenute nel reparto di fisiatria e poi di cardiologia dell'ospedale La Colletta di Arenzano ai danni di giovanissime e anziane donne. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione di una 23enne che ha raccontato di essere stata oggetto di approcci ambigui da parte di un infermiere durante il suo ricovero in ospedale. L'infermiere maniaco l'ha contattata su TikTok e le ha scritto facendole proposte a sfondo sessuale. Nonostante la denuncia della giovane, l'infermiere è stato trasferito in un altro reparto ed è stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Così l'uomo ha ripreso le sue azioni indisturbato.

Attraverso le indagini dirette dal pm Federica Paiola della Procura di Genova sono stati acquisiti numerosi riscontri al racconto della ragazza e ulteriori particolari in merito al comportamento tenuto dell’infermiere, con l’identificazione di altre donne, una signora di 82 anni e una di 57, una donna di 30 e un'altra di 60, che risultano vittime anche loro di atti sessuali durante la loro degenza all'ospedale La Colletta.

Nell'ordinanza del gip Milena Catalano si legge che "l'indagato sfrutta la sua qualità di infermiere al fine di potersi avvicinare alle vittime che dapprima vengono importunate con battute a sfondo sessuale e quindi, in occasione della somministrazione di cure, palpate e toccate nelle parti intime".

Per l'accusa si tratta di un “soggetto che agisce in modo repentino, in preda ad un istinto sessuale che non riesce a controllare. La circostanza, inoltre, che le condotte sono state reiterate nonostante il procedimento disciplinare, dimostra” che il 49enne “non comprende il disvalore delle condotte, causa certa di ricaduta nel reato. Deve inoltre osservarsi che tali condotte possono essere reiterate a prescindere dalle funzioni

di infermiere in ospedale".

Gli arresti domiciliari sono stati disposti perché "l'approccio sessista nei confronti delle donne, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute, accompagnato da carezze, avvicinamenti e toccamenti lascivi, appare essere infatti un modo di fare abituale dell'indagato nei confronti dell'opposto sesso e che prescinde dalla sua funzione di infermiere".

Alto, dunque, il pericolo di reiterazione dei reati: "È persona priva di autocontrollo, che non comprende il disvalore delle condotte e che non arretra neanche di fronte allo sdegno e al rifiuto delle vittime".