Le bucano le gomme perché lesbica, lo sfogo dell'infermiera Camilla

«Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi...».

Camilla Cannoni ha 23 anni, vive a Genova con la sua compagna e fa l'infermiera. Ieri pomeriggio, andando al lavoro, si è trovata le gomme dell'auto bucate e gli specchietti spaccati.

I suoi vicini di casa, per la sua omosessualità, la minacciano da tempo fino a questa intimidazione.

«Dopo mesi che mi chiamano ‘lesbica di m*rda’ e ‘pervertita’, sono stata minacciata anche di morte ripetute volte», dice Camilla, in lacrime, in un video pubblicato su TikTok.

Secondo la ragazza, uno dei vicini avrebbe anche rotto il guinzaglio del suo cane in una tentata aggressione, per poi segnalarlo all’Asl come animale pericoloso.

«Questa gente vuole anche far abbattere il cane mio e della mia fidanzata», spiega Camilla in un’altra storia Instagram.⠀

Lo sfogo di Camilla Cannoni arriva a ridosso della discussione alla Camera dei Deputati per la legge contro l'omolesbobitransfobia e misoginia (DDLZan). «Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano due uomini, due donne, due bambini o due cani», conclude Camilla.

Intanto, arriva la solidarietà sia da parte degli utenti sia dell'Arcigay di Genova. «Siamo con te Camilla!», scrive il presidente Claudio Tosi. E ha offerto alla ragazza una supporto legale: «La comunità #LGBT c'è e soprattutto ora vuole esserci. Lo Sportello Legale Arcigay Genova ha provato a contattarti, perché Arcigay Genova vorrebbe sostenere te e la tua difesa».

«Queste sono proprio le storie che non vorrei sentire, né a Genova, né in nessun luogo - dice Tosi - Tutto succede proprio ora, mentre si discute della legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Le nostre energie ora ancora più importanti contro l'omofobia».

