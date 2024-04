Colpito da infarto in via XX Settembre, resta in gravi condizioni

Restano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dell'uomo di 50 anni, colpito martedì 2 aprile 2024 da un infarto in via XX Settembre. Intubato, è sempre ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva cardiovascolare M2 del Monoblocco.

Il genovese si è sentito male ieri poco dopo le 12 ed è stato soccorso in prima battuta da due passanti, poi dal medico presente a bordo dell'automedica Golf 1 e dal personale della Croce Blu di Castelletto, che lo ha accompagnato al San Martino in codice rosso.

Decisivi il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, praticati dai primi soccorritori, e poi l'utilizzo del defibrillatore da parte del medico del 118.