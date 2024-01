Presunta ineleggibilità di Bucci, ricorso respinto anche in appello

È stato rigettato anche alla prima sezione della corte d'appello civile di Genova il ricorso presentato da alcuni cittadini sulla presunta ineleggibilità a sindaco di Marco Bucci. Lo riporta l'Ansa. Il ricorso era stato presentato da 21 cittadini - rappresentati dall'avvocato Luigino Montarsolo - che puntavano il dito sul fatto che Bucci, difeso dal suo vice Pietro Piciocchi, fosse anche commissario straordinario per il viadotto sul Polcevera. Il ricorso era stato respinto anche in primo grado.

Secondo i giudici, il commissario straordinario "a differenza del Commissario di Governo, svolge funzioni delegategli in via solo straordinaria e provvisoria, per il raggiungimento di specifici obiettivi". In maniera diversa, invece, "le funzioni di Commissario di Governo sono normalmente attribuite ai prefetti, organi dello Stato per i quali è stata prevista l'ineleggibilità coerentemente con la ratio sottesa a detta norma, volta a scongiurare forme di interferenze di organi dello Stato rispetto alle consultazioni elettorali territoriali".

I magistrati hanno rilevato che Bucci rivestiva già una posizione di influenza prima della nomina a commissario straordinario e che, essendo successiva alla carica di sindaco, questa non potesse alterare la par condicio tra i candidati o la libertà di voto.