Falso testimone per un incidente: un uomo e una donna nei guai

Nomina un falso testimone per un incidente e i due finiscono nei guai. I carabinieri della Stazione di Forte San Giuliano hanno infatti denunciato due professioni, una donna di 55 anni e un uomo di 70. Secondo quanto ricostruito, in seguito a un incidente avvenuto lo scorso marzo in centro, le parti coinvolte non erano riuscite, in un primo momento a indicare i testimoni necessari a ricostruire l'accaduto.

Dopo dieci giorni però, la donna aveva indicato come testimone un 70enne, con già a proprio carico precedenti di polizia, anche specifici. I carabinieri, insospettivi dal lasso di tempo trascorso hanno avviato le indagini, concludendo che al momento dell'incidente l'uomo si trovasse a dieci chilometri di distanza dal luogo. Per i due è scattata la denuncia per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.