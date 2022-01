Peste suina, primi ristori per gli allevatori; altri due casi sospetti

La Regione ha approvato i primi finanziamenti per risarcire gli allevatori iscritti all'anagrafe suina che, da lunedì 31 gennaio, dovranno abbattere i propri animali per scongiurare la diffusione della peste suina.

L'abbattimento dei suini negli allevamenti dell'area infetta è uno dei provvedimenti emergenziali adottati dal Ministero della Sanita per contenere l'epidemia di peste, insieme all'istituzione di una zona rossa nei boschi di 36 comuni liguri in cui sono state individuate 11 carcasse di cinghiali infette.

Il vicepresidente con delega all’allevamento Alessandro Piana ha proposto un piano di ristoro che è stato approvato dalla giunta regionale e prevede una copertura di circa 130mila euro per risarcire le perdite degli imprenditori.

Il presidente ligure Giovanni Toti ha commentato così il provvedimento:

“Si tratta dei primi ristori stanziati, un aiuto per i danni provocati dai provvedimenti di contenimento della peste suina nelle zone infette per tutti gli allevatori in regola accanto al monitoraggio costante stiamo cercando di contenere il più possibile il contagio per evitare che possa arrivare in altre zone e danneggiare l’export della carne suina e derivati”.