Incidente sul lavoro ad Ansaldo Energia: quattro gli indagati

Sono quattro le persone indagate per l'incidente sul lavoro ad Ansaldo Energia a seguito del quale l'operaio 36enne Simone Bonori il 21 febbraio scorso è finito in coma.

Si tratta di un dirigente e tre tecnici preposti alla sicurezza dello stabilimento, che potranno nominare un proprio consulente nell'ambito di una perizia sui macchinari. Gli inquirenti dovranno valutare le condizioni del tornio da cui si è staccato un componente in metallo che ha sfondato la paratia e ha colpito in fronte Bonori che, caduto a terra, ha battuto in modo violento la testa. Dopo un'operazione l'operaio si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino.

Nei giorni successivi all'incidente i colleghi avevano manifestato davanti alla fabbrica e scritto su un lenzuolo: "Ansaldo, macchinari anni '70 e zero investimenti". In effetti, secondo quanto appreso, il tornio risalirebbe al 1979 ma l'azienda avrebbe compiuto tutte le revisioni richieste per legge. C'è poi un altro ingranaggio sotto esame e il tutto sarà valutato da un ingegnere di Torino durante la perizia.