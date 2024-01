Mafia: don Valentino Porcile organizza incontri con testimoni di giustizia per scuole e cittadini

Tre appuntamenti per sensibilizzare studenti e cittadini sul tema delle mafie e per non abbassare la guardia, grazie al contributo di testimoni di giustizia, parenti di giovanissime vittime e persone che da anni si battono contro la criminalità organizzata. Il ciclo, organizzato da don Valentino Porcile con i volontari della chiesa di San Siro di Nervi che collaborano alle iniziative sociali e di emergenza, si intitola "Le mafie sono anche cosa 'nostra'".

Il 17 e 18 gennaio i primi incontri con Tiberio Bentivoglio, imprenditore e commerciante di Reggio Calabria, testimone di giustizia. Bentivoglio si è rifiutato di pagare il pizzo e per questo è stato vittima di più attentati che gli hanno distrutto il negozio. Dopo aver denunciato e mandato in galera i malavitosi, è stato quasi ucciso da sei colpi sparati alle spalle. Vive sotto scorta da anni, ma non si stanca di portare la sua testimonianza in giro per l'Italia. Mercoledì 17 gennaio incontrerà privatamente gli studenti del Marco Polo, del King e del D'Oria. Infine due momenti aperti a tutta la cittadinanza: mercoledì 17 gennaio alle 18 e alle 21 nella chiesa di San Siro di Nervi in viale Franchini, con il contributo di Martina Tosetti e Luca Traversa, magistrati di Alessandria e Savona.

Incontri privati nelle scuole e pubblici aperti a tutti anche lunedì 18 febbraio con Giovanni Gabriele, papà di Dodò, ragazzino di 11 anni ucciso dalla mafia. Infine, è stato invitato a prendere parte alla rassegna anche don Luigi Ciotti di Libera.

Per info o contatti: valentino.porcile@gmail.com