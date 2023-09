Via Merano e la svolta 'killer', previsto incontro Comune-Municipio

Tre incidenti, di cui uno mortale, in 18 giorni. È successo in via Merano a Sestri Ponente. A ricordarlo, durante la seduta del consiglio comunale di giovedì 14 settembre 2023, è stato il consigliere Valter Pilloni di Vince Genova, chiedendo "un sopralluogo e una valutazione più approfondita del problema".

Richiesta accolta dall'assessore Campora, che, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata, ha preso l'impegno di incontrare il Municipio per individuare i punti più critici per la sicurezza stradale e cercare accorgimenti.

"Via Merano a Sestri Ponente - si legge nell'interrogazione - è tornata tristemente alla ribalta della cronaca alcune settimane fa a causa di un drammatico incidente, che ha visto come conseguenza la morte di un giovane motociclista di 22 anni, sbalzato dalla sua moto sabato 19 agosto per un impatto frontale con un veicolo in fase di svolta. Nel momento in cui sto preparando questa interrogazione un nuovo incidente oggi 6 settembre alle 8.15 del mattino si è verificato esattamente nel medesimo punto, per fortuna senza gravi conseguenze per autisti e passeggeri".

"In molti anni di permanenza presso gli uffici di via Merano 82r - prosegue Pilloni - siamo stati testimoni di centinaia di piccoli e grandi incidenti verificatisi nel medesimo punto. Possiamo dire che non passa settimana senza che qualche sinistro si verifichi nel medesimo incrocio in cui dalla via Merano i veicoli provenienti da levante si fermano in attesa di poter svoltare a sinistra per accedere al supermercato Coop, costituendo di fatto un ostacolo al normale flusso veicolare e poi in fase di svolta a sinistra un potenziale pericolo per chi procede da ponente".

"Riteniamo - conclude l'interrogazione - che sia giunto il momento di esaminare con maggior freddezza questi dati e poi individuare una possibile soluzione alternativa a quella manovra, che di fatto mette a serio rischio l'incolumità di chi transita nei due sensi di marcia. Non possiamo astenerci dal richiedere un sopralluogo e una valutazione più approfondita del problema".

Per la giunta ha risposto l'assessore Matteo Campora. "Al di là del caso specifico di ogni incidente stradale, stiamo portando avanti incontri di educazione stradale e di sensibilizzazione della popolazione. Dobbiamo migliorare anche la mobilità - dichiara Campora -, imporre limiti più stringenti nelle strade più a rischio. Giusto incontrarci con i Municipi per una valutazione generale e individuare insieme i punti più critici della città, per poi fare accorgimenti".